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В 2023 году в Петербурге установили 192 прибора автоматизированной системы освещения
Вчера, 23:33
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В 2023 году в Петербурге установили 192 прибора автоматизированной системы освещения

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Работы проводились преимущественно в Курортном районе, частично – в Пушкинском.

С начала 2023 года в Петербурге установили 192 прибора автоматизированной системы освещения. За своевременной модернизацией следят специалисты СПб ГБУ "Ленсвет", сообщили в пресс-службе Смольного 11 декабря.

В этом году работы проводились преимущественно в Курортном районе, частично – в Пушкинском. 

Новый комплекс отечественного производства позволяет применять средства удаленного мониторинга и контроля за технологическими параметрами оборудования. Устройства управляются через защищенную сеть.  

Пресс-служба Смольного

Проект планируют масштабировать и дальше: в 2024-м намерены установить современные приборы системы наружного освещения в Петродворцовом, Кронштадтском районах и Красном Селе. 

Ранее мы рассказывали о том, что почти 80 новых светильников появилось в жилом квартале Васильевского острова.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга (носит иллюстративный характер)

Теги: городское освещение, комитет по энергетике
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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