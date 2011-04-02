В 2023 году в Петербурге установили 192 прибора автоматизированной системы освещения

Работы проводились преимущественно в Курортном районе, частично – в Пушкинском.

С начала 2023 года в Петербурге установили 192 прибора автоматизированной системы освещения. За своевременной модернизацией следят специалисты СПб ГБУ "Ленсвет", сообщили в пресс-службе Смольного 11 декабря.

В этом году работы проводились преимущественно в Курортном районе, частично – в Пушкинском.

Новый комплекс отечественного производства позволяет применять средства удаленного мониторинга и контроля за технологическими параметрами оборудования. Устройства управляются через защищенную сеть. Пресс-служба Смольного

Проект планируют масштабировать и дальше: в 2024-м намерены установить современные приборы системы наружного освещения в Петродворцовом, Кронштадтском районах и Красном Селе.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 80 новых светильников появилось в жилом квартале Васильевского острова.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга (носит иллюстративный характер)