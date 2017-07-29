Почти 80 новых светильников появилось в жилом квартале Васильевского острова

В ближайшее время планируется в Петербурге планирует установить ещё около 60 фонарей.

Новое наружное освещение появилось в одном из жилых кварталов Василеостровского района Петербурга. Всего специалисты установили 79 светодиодных светильников на 61 опоре. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Участок, на котором поставили фонари, ограничен Гаванской и Весельной улицами, а также Среднегаванским и Большим проспектами. Протяженность подземной кабельной линии составила 2607 метров.

Фонари освещают сразу несколько объектов благоустройства, включая четыре детские площадки, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды и сквер, расположенный на пересечении Гаванской улицы и Большого проспекта.

В ближайшее время планируется в Петербурге планирует установить ещё около 60 фонарей. Светодиодные светильники будут размещены на 190 детских и спортивных площадках.

Ранее мы сообщили о том, что канал Грибоедова в Петербурге осветили современные фонари.

Фото: Правительство Петребурга