Канал Грибоедова в Петербурге осветили современные фонари

Речь идет об участке от набережной реки Мойки до Банковского переулка.

На набережной канала Грибоедова в Петербурге установили 112 новых светодиодных фонарей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 6 декабря.

Речь идет об участке от набережной реки Мойки до Банковского переулка. Энергетики встроили энергосберегающие матрицы в существующие конструкции светильников в торшерах и заменили подвесные фонари. Теперь потребление электроэнергии снизится в 1,6 раза.

На набережной канала Грибоедова с 1963 года состояние светотехнического оборудования контролирует "Ленсвет". За это время ртутные светильники сменили натриевые, теперь стартовал поэтапный монтаж светодиодных. Его планируют завершить к 2025-му.

Ранее на Piter.TV: пешеходные дорожки и аллею сквера Блокадников осветил 31 светодиодный светильник. В рамках проекта прожекторами подсвечен и памятник "Мужеству ленинградцев", открытый в январе 2018 года.

Видео: комитет по энергетике Петербурга