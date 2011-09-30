В 2023 году планируют закончить работы по отчистке Карповки

Длина участка реки, нуждающегося в очистке, составляет 3 км 62 метра.

Стало известно, что окончание работ по очищению реки Карповки от донных отложений планируется на 2023-й год. Отметим, что они начались в прошлом году. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам первого заместителя председателя комитета по природопользованию Петербурга Михаила Страхова, длина участка реки, нуждающегося в очистке, составляет 3 км 62 метра. Добавим, что последний раз работы проводили в 2002-2004 годах. После того, как в 2019-м "Водоканал" перестал сбрасывать сточные воды в реку, ее и решили расчистить.

Как рассказал Страхов, река Карповка нуждается в специальной очистке гидромонитором, потому что по ее дну проходят большое количество коммуникаций и инженерных сетей. Что увеличивает время работы. За время работ со дна подняли фонарный столб, несколько больших рельсов, различные железобетонные конструкции, покрышки, а также много автомобильных аккумуляторов.

Ранее в Петербурге оштрафовали бетонный завод за загрязнение реки Каменка.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию