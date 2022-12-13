В 2023 году на ремонт трамвайных путей в Петербурге потратят 4 млрд рублей

Дорожники используют материалы отечественного производства с резиновыми профилями, которые должны снижать уровень шума.

В Петербурге в этом году на ремонт трамвайных сетей потратят 4 млрд рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе планируют привести в порядок более 20 км трамвайных путей в десяти районах города. Так, до конца июня специалисты заменят рельсы на Старо-Петергофском проспекте от набережной Обводного канала до площади Стачек. По этому маршруту курсирует трамвай № 16.

Добавим, что дорожники используют материалы отечественного производства с резиновыми профилями, которые должны снижать уровень шума. Выбор на такие рельсы пал после проведения опроса, в котором горожане высказывали свои пожелания.

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Фото: Piter.tv