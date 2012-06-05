В 2023 году квартиры получат более двух тысяч очередников в Петербурге

Жильем обеспечены уже 1300 горожан.

Более двух тысяч очередников-петербуржцев получат квартиры в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в понедельник, 25 сентября.

Жильем обеспечены уже 1300 горожан. В их числе 650 детей-сирот, 123 семьи ветеранов боевых действий, 239 многодетных семей и 105 семей, которые имеют детей с инвалидностью. 223 семьи получили социальные выплаты для приобретения квартиры или строительства дома.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что на одного человека приходится почти 28 "квадратов" жилья. Согласно документам стратегического планирования, таких результатов город должен был достичь только через 10 лет.

Ранее мы сообщали о том, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.

Фото: Piter.TV