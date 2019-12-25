В Петербурге в 2022 году запустят почти 3 тысячи новых автобусов

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков обсудил с представителями автопрома готовность к поставке автобусов в Петербург в 2022 году. Изначально обсуждалась покупка более двух тысяч единиц транспорта.
Представители автопрома предложили поставить 4297 автобусов вместо 2801. В Петербурге в следующем году, начиная с апреля, будет происходить поэтапный переход на новую модель транспортного обслуживания.
В апреле на городские дороги выедут 864 автобуса, в июне еще 693, в июле – 1244.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге появятся 20 новых автобусов на компримированном газе.
Фото: Piter.tv
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