В 2022 году в Петербурге появятся 11 многофункциональных спортивных площадок

В этом году будут открыты пять.

В 2022-м году в Петербурге появится 11 многофункциональных спортплощадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В прошлом году подобные площадки открылись на Коломяжском проспекте и у моста Бетанкура. На них расположен скейтпарк. Сегодня состоялось открытие многофункциональной площадки на улице Джона Рида в Невском районе. Ребята смогут играть на не в волейбол, баскетбол, заниматься на тренажерах, а также проводить время в скейт-парке. Работы проводились за счет городского бюджета.

Через неделю площадка появится еще по одному адресу в Невском районе – на улице Антонова-Овсеенко. В октябре готовятся к открытию спортплощадки на улице Коммуны и в Красном Селе на улице Спирина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к следующему лету.

Фото: администрация Петербурга