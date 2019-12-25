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В 2022 году в Петербурге появятся 11 многофункциональных спортивных площадок
Сегодня, 13:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Петербурге появятся 11 многофункциональных спортивных площадок

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В этом году будут открыты пять.

В 2022-м году в Петербурге появится 11 многофункциональных спортплощадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В прошлом году подобные площадки открылись на Коломяжском проспекте и у моста Бетанкура. На них расположен скейтпарк. Сегодня состоялось открытие многофункциональной площадки на улице Джона Рида в Невском районе. Ребята смогут играть на не в волейбол, баскетбол, заниматься на тренажерах, а также проводить время в скейт-парке. Работы проводились за счет городского бюджета. 

Через неделю площадка появится еще по одному адресу в Невском районе – на улице Антонова-Овсеенко. В октябре готовятся к открытию спортплощадки на улице Коммуны и в Красном Селе на улице Спирина. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к следующему лету. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: скейт-парк, спортплощадка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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