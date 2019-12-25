Таким образом решается нехватка соцобъектов в новостройках.

В 2022 году в Петербурге построят три детских сада и три школы. Возведут их в Приморском районе города. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В городе в ближайшие несколько должны построить более 50 школ и 80 детских садов. Таким образом город решает проблему нехватки соцобъектов в новостройках.

Программа ускоренного строительства новых соцобъектов была принята в Петербурге 2019 году.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы пожаловались на сбои в работе Apple Pay и Google Pay.

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