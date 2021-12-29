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В 2022 году в Ленобласти отремонтируют 170 км километров федеральных трасс
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Ленобласти отремонтируют 170 км километров федеральных трасс

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Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где в рамках капремонта участков со 157-го по 178-й км в Лужском районе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отремонтирует более 170 км федеральных автомобильных дорог в Ленобласти в 2022 году. 

Ремонт запланирован на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" с 34-го по 56-й км. В Лодейнопольском районе – вблизи границы с Карелией – завершится ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 "Кола". Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.

Также в Ленобласти продолжается масштабная реконструкция дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией, работы ведутся одновременно на трех участках.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дороги, ремонт, трасса
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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