В 2022 году в Ленобласти отремонтируют 170 км километров федеральных трасс

Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где в рамках капремонта участков со 157-го по 178-й км в Лужском районе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отремонтирует более 170 км федеральных автомобильных дорог в Ленобласти в 2022 году.

Ремонт запланирован на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" с 34-го по 56-й км. В Лодейнопольском районе – вблизи границы с Карелией – завершится ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 "Кола". Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.

Также в Ленобласти продолжается масштабная реконструкция дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией, работы ведутся одновременно на трех участках.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"