В 2022 году в Ленобласти отремонтируют 170 км километров федеральных трасс

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отремонтирует более 170 км федеральных автомобильных дорог в Ленобласти в 2022 году.
Ремонт запланирован на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" с 34-го по 56-й км. В Лодейнопольском районе – вблизи границы с Карелией – завершится ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 "Кола". Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.
Также в Ленобласти продолжается масштабная реконструкция дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией, работы ведутся одновременно на трех участках.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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