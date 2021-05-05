В 2022 году в Ленобласти капитально отремонтируют 945 домов

Особое внимание уделят кровлям, фасадам, лифтам, фундаментам, системам отопления.

В Ленобласти в этом году приведут в порядок почти 1000 домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Александр Дрозденко потребовал от Фонда капремонта ускорить работы, чтобы они были закончены летом либо осенью. Поэтому на данный момент все аукционы уже объявлены, заключена основная часть договоров.

Всего отремонтируют 945 многоквартирных домов: особое внимание уделят кровлям, фасадам, лифтам, фундаментам, системам отопления.

Также стало известно, что в Ленобласти с 1 апреля ограничат движение большегрузов.

Фото: правительство Ленобласти