В 2022 году компания Apple представит VR-гарнитуру

В 2022 году компания Apple представит гарнитуру дополнительной реальности с VR-функциями. Об этом пишет 9to5Mac.
Отмечается, что новое устройство как AR-гарнитура с функциями виртуальной реальности. По словам автора, девайс получит процессор, который не будет уступать по производительности чипам серии M в компьютерах Apple.
Стало известно, что VR-шлем будет работать автономно от компьютера или смартфона, он будет также поддерживать работу "широкого спектра приложений".
Предполагается, что выпустить девайс компания должна в четвертом квартале 2022 года.
Фото: pixabay
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