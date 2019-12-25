В 2022 году компания Apple представит VR-гарнитуру

Это AR-гарнитура с функциями виртуальной реальности.

В 2022 году компания Apple представит гарнитуру дополнительной реальности с VR-функциями. Об этом пишет 9to5Mac.

Отмечается, что новое устройство как AR-гарнитура с функциями виртуальной реальности. По словам автора, девайс получит процессор, который не будет уступать по производительности чипам серии M в компьютерах Apple.

Стало известно, что VR-шлем будет работать автономно от компьютера или смартфона, он будет также поддерживать работу "широкого спектра приложений".

Предполагается, что выпустить девайс компания должна в четвертом квартале 2022 года.

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