Средняя пенсия составит 18 тыс. 521 рубль.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал "РИА Новости", что в 2022 году индексация страховых пенсий составит 5,9%. Так, в следующем году средняя пенсия по старости неработающего пенсионера будет равняться 18 тыс. 521 рублю.

В 2023 году неработающие пенсионеры будут получать 19 тыс. 477 рублей, а в 2024 году – 20 тыс. 469 рублей.

Отмечается, что в этом году средний размер пенсий по старости составляет 16 тыс. 789 рублей. Пенсии в 2021 году проиндексировали на 6,3%.

Ранее мы писали, что в ЦБ пенсионерам предложили полагаться не только на государство, но и на собственный капитал.

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