В 2021 году за вывоз мусора россияне заплатили 175 млрд рублей

Как рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, из них было оплачено 174,9 млрд рублей, что составляет 90,7%. В период с 2020 по 2022 годы уровень собираемости вырос.

В прошлом году жители России израсходовали 175 млрд рублей на вывоз мусора, что составило 90,7% платежей. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

По подсчетам экспертов, собираемость выросла с 85,7% в 2020 году. Объем платежей по населению и юрлицам достиг 192,7 млрд рублей. Как рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, из них было оплачено 174,9 млрд рублей, что составляет 90,7%. В период с 2020 по 2022 годы уровень собираемости вырос. Больше всего мусора убирают в регионах Центрального округа – 93,3%, в Приволжском – 92,8% и Уральском – 92,7%.

В ППК РЭО отметили, что достичь таких показателей удалось за счет прямых договоров с жителями, отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов. Низкая собираемость выявлена в Ингушетии (16,5%), на Алтае (28%) и в Магаданской области (34,2%).

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Фото: Piter.TV