В прошлом году ввели в эксплуатацию 22 многоквартирных дома

В ближайшие два года вопрос с обманутыми дольщиками планируется полностью решить.

В пятницу, 21 января, в комитете по строительству сообщили Piter.tv, что за прошедший 2021 год в Петербурге ввели в эксплуатацию 22 многоквартирных дома на 6 804 квартир из числа проблемных объектов долевого строительства.

Речь идет о 12 ЖК общей площадью 295 773 кв.м: ЖК "Славянский-2", ЖК "Светлый мир. Жизнь…", ЖК "Панорамы залива", ЖК "Три апельсина", ЖК "Парголово", ЖК "Парнас", ЖК "На Заречной", ЖК "Вариант", ЖК "Аист", "Знание", ЖК "Ломоносов", ЖК "Новая Скандинавия".

Сообщается, что в ближайшие два года вопрос с обманутыми дольщиками планируют полностью решить. В текущем году должны ввести в эксплуатацию ЖК "Трио", ЖК "Парнас" (2 и 3 очередь), ЖК "Ломоносов" (3 очередь), ЖК "Изумрудный", ЖК "Осень", ЖК "Новая Скандинавия". В 2023 сдадут ЖК "На Заречной" (3 очередь) и ЖК "Ломоносов" корпус 4.

Кроме того, в эксплуатацию ввели еще 5 многоквартирных жилых домов, находящихся на особом контроле у комстроя – ЖК "Ярославский удел", ЖК "Усадьба на Ланском", ЖК "Дом на Ярославском", по дому на территориях предприятий "Шушары" и "Ленсоветское".

Ранее в комитете по строительству Петербурга сообщили, что ведомство исполнило бюджет на 98%.

Фото: Piter.tv