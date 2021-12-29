Комитет по строительству Петербурга исполнил бюджет на 98%

В денежном выражении 98% составило 25 млрд 883 млн 365 тысяч рублей.

В среду, 19 января, в пресс-службе комитета по строительству сообщили, что ведомство исполнило бюджет 2021 года на 98% – это 25 млрд 883 млн 365 тысяч рублей. В том числе освоение Адресной инвестиционной программы (АИП) составило 20 млрд 542 млн 880,5 тыс. рублей (тоже 98%). В 2020 году бюджет был исполнен на 93% (26,5 млрд рублей).

За счет АИП в эксплуатацию ввели 25 социальных объектов: 5 детских садов, 5 школ, 1 колледж, 4 поликлиники, 1 жилой дом, 1 общежитие, 2 объекта коммунального хозяйства, 3 больницы, 2 социально-реабилитационных центра и 1 библиотека. За счет средств резервного фонда правительства города построили еще одну больницу.

По словам председателя комстроя Игоря Креславского, в ближайшие год планируется максимально сократить дефицит социальных объектов и синхронизировать строительство инфраструктуры со строительством жилых домов.

Петербург перевыполнил годовой показатель по вводу жилья.

Фото: Piter.tv