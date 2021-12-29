Петербург перевыполнил годовой показатель по вводу жилья

В прошлом году в Петербурге построили более 3,4 млн "квадратов" жилья.

За прошедший год в Петербурге был превышен годовой показатель по вводу жилья, сообщил портал "Строительный Петербург".

Так, было построено более 3,4 млн "квадратов" жилья – 1501 дом на 71 673 квартиры, включая индивидуальное строительство. Лидером по вводу жилья стал Приморский район, там за год сдали 14 домов на 15 965 квартир общей площадью более 732 тысяч "квадратов".

Второе место занял Московский район: за год там построили 52 дома на 13 834 квартиры площадью более 613 квадратных метров. Тройку замкнул Выборгский район, где ввели 182 дома на 8 221 квартир общей площадью более 425 тысяч "квадратов".

По данным на 31 декабря, было введено 108% жилья от годового плана.

Фото: Piter.tv