Повышение налогов на 20%-30% произойдет из-за повышения кадастровой стоимости коммерческих объектов.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в 2021 году владельцы петербургских ТЦ заплатят больше налогов. Об этом сообщает РБК.

Как оказалось, повышение налогов для владельцев торговых центров связано с повышением кадастровой стоимости коммерческих объектов. Например, ТРЦ "Галерея" в результате переоценки недвижимости заплатит больше на 8 млн рублей. А на ТРК "Лето" налоговая нагрузка вырастет на 30 млн рублей.

Эксперты предполагают, что это ведет к увеличению цены товаров.

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