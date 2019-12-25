В 2021 году льготное питание в петербургских школах подорожает

Повышение составит более 3,3%.

В 2021 году стоимость льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга вырастет более чем на 3%. Проект постановления правительства был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

В начале следующего года цена на завтрак увеличится на 3,3% с 61 до 63 рублей, за обед нужно заплатить 110, вместо 106 рублей (+3,8%), комплексный обед будет стоить не 167, а 173 рубля (+3,6%).

После антикоррупционной экспертизы проект направят в ЗакС. Стоимость льготного питания индексируется каждый год и не меняется в течение всего учебного периода. Продукцию из буфета продают с наценкой до 67%.

В школах Петербурга организовали горячее питание по всем санитарным требованиям.

Фото: пресс-служба Смольного