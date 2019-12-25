В 2021 году в Северной столице увеличат стоимость лечения амбулаторных пациентов

Перечень бесплатно выдаваемых лекарств расширится.

В 2021 году в Петербурге увеличат стоимость лечения амбулаторных пациентов. Об этом сообщили в Смольном по итогам рабочего совещания с членами городского правительства и одобрения проекта закона "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт‑Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Таким образом, перечень бесплатно выдаваемых лекарств расширится. Отмечается, что подушевой норматив станет выше, как и объёмы медицинской помощи. Норматив будут поднимать за счет города до 11 280,24 рублей, по средствам ОМС – до 19272,80 рубля. Рекомендуемые федеральные нормативы составляют 3726,3 рублей и 13078,6 рублей соответственно.

Губернатор отметил, что город выделил много средств на медицину в следующем году.

Ранее мы писали, что новый пик пандемии коронавируса в Петербурге ожидается в начале февраля 2021 года.

Фото: Piter.TV