В 2021 году услугами ОЖД воспользовались 96 млн пассажиров

За последний месяц перевезли 13,7 млн человек.

В среду, 1 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что с января по сентябрь текущего года был зафиксирован рост перевозок пассажиров на 26% по сравнению с прошлым годом. Так, за это время перевезли 96 млн человек.

Большую часть составили поездки на пригородных направлениях: там перевезли 84,5 млн человек, 11,3 млн человек воспользовались услугами поездов дальнего. За последний летний месяц прирост составил 5% – пассажирами железнодорожного транспорта стали 13,7 млн человек.

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Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"