В 2021 году служба спасения животных "Кошкиспас" получила почти 4 тысячи заявок

В основном спасатели имели дело с котами и кошками.

В прошлом году в службу спасения животных "Кошкиспас" поступило почти 4 тысячи обращений. И лишь 1249 заявок поступило по вопросам спасения кошек. Специалисты проехали больше 38 000 километров, чтобы помочь животным. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В основном спасатели имели дело с котами и кошками. Также специалистам приходилось спасать птиц (кряква, сизый голубь, серая ворона, галки и другие), запутавшихся в деревьях, травмированных и примерзших ко льду. На вызовах спасатели работали и с собаками, упавшими в колодцы, люки или канавы.

Однако в списке оказались и другие животные: барсук, летучие мыши, рысь, бурундук, питон, тюлень, енот, енотовидная собака, красноухая черепаха, лиса, ежи, хорек, кролик, домашние крысы, хомяк, страус, лошади и корова.

В этом году специалисты спасли трех кошек. Так, две кошки (взрослая и котенок) застряли на дереве, а третья не смогла вылезти из технического короба.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум