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Антиутопия Замятина "Мы" появится в кино к своему 100-летию
Сегодня, 18:20
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Rybka123

Антиутопия Замятина "Мы" появится в кино к своему 100-летию

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Прокат ленты запланирован на 2020 год.

В 2020 году свет увидит экранизация знаменитого романа-антиутопии "Мы" писателя Евгения Замятина. Об этом рассказал режиссер ленты Гамлет Дульян.

По словам кинодела, действие ленты развернется в постапокалиптическом мире. Главным героем ленты станет инженер по имени Д-503, сконструировавший космический корабль. Именно вокруг его детища и ресурсов будет вестись борьба между персонажами картины.

Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филлип Янковский, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак. Прокат ленты запланирован к 100-летию Евгения Замятина. Отметим, что 1 февраля исполняется 135 лет со дня рождения знаменитого драматурга.

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Фото: обложка книги

Теги: замятин, роман мы, экранизация
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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