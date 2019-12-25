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В течение 2020 года в Петербурге солнце светило два месяца
Сегодня, 14:54
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smirenny

В течение 2020 года в Петербурге солнце светило два месяца

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В декабре солнце почти не появлялось в Северной столице.

В среду, 29 декабря, главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" рассказал, сколько раз петербуржцы и гости города могли заметить солнце в Северной столице. 

Так, за весь 2020 год в Петербурге выдалось чуть больше двух месяцев солнечных дней. Если быть точнее, то 1 638 солнечных часов – это норма для города. 

Во второй половине декабря солнце почти не появлялось: с начала месяца 12,9 солнечных часов.

Ранее мы писали, что средняя годовая температура в Петербурге в 2020-м побила исторический рекорд.

Фото: Piter.TV

Теги: солнечные дни, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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