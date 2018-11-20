Тайну "Перевала Дятлова" раскроют в новом сериале

Многосерийный фильм основан на информации, полученной из закрытых источников.

Телеканал "ТВ-3" снял сериал про "Перевал Дятлова". По словам создателей, многосерийный фильм основан на информации, полученной из закрытых источников.

Пресс-служба канала сообщает, что материалы уголовного дела до сих пор не получили огласки. В сериале, наконец, будут озвучены официальные выводы, к которым пришло следствие. Кроме того, зрители узнают, что заставило группу студентов под руководством Игоря Дятлова покинуть палатку и, оставив теплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

Над сценарием работал Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки", "Глухарь"). Фильм будет состоять из восьми эпизодов. Отмечается, что все герои трагедии были воссозданы с документальной точностью. Вымышленным будет только майор КГБ, которого сыграл Петр Федоров. Премьера должна состояться в 2020 году.

Еще одной важной чертой сериала стала съемка материала на пленку, а не на "цифру". Этот метод используют создатели известных сериалов, в числе которых "Настоящий детектив", "Во все тяжкие", "Твин Пикс" и "Ходячие мертвецы".

Напомним, 1 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура РФ вновь занялась расследованием дела о гибели тургруппы Дятлова. Правоохранители хотят выбрать из всех версий одну, которая будет подкреплена доказательствами.

Группа студентов под руководством Дятлова отправилась к "горе мертвецов" (Отортен) в феврале 1959 года. Через некоторое время туристы перестали выходить на связь. Позже их тела нашли в разных местах недалеко от палатки. По официальным данным, большая часть замерзла насмерть. У других были обнаружены смертельные травмы. По предварительным версиям, на лыжников напали беглые заключенные или коренные жители.

Ранее мы писали, что в сети появился новый трейлер фильма "Шазам".

Фото: Википедия

Видео: YouTube / Телеканал ТВ-3