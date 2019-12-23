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В этом году метрополитен Петербурга получит 56 новых вагонов

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Метрополитен закупит 56 вагонов с асинхронным тяговым приводом по контракту 2015 года.

ГУП "Петербургский метрополитен" получит 56 новых вагонов в 2020 году по контракту с ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (ОЭВРЗ, входит в группу "Трансмашхолдинг", ТМХ. Об этом рассказал глава комитета по транспорту Александр Головин.

Метрополитен закупит 56 вагонов с асинхронным тяговым приводом по контракту 2015 года. ОЭВРЗ ведет работу с метрополитеном по четырем контрактам. По данным этих документов, подземка получит 428 новых вагона.  

А петербургские городские перевозчики в 2020 году закупят 110 автобусов и 48 троллейбусов. 

На прошлой неделе на "синюю" ветку петербургского метро вышел новый состав. 

Видео: Instagram/ metrospbphoto

Теги: вагоны, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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