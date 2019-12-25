В 2019 году у 16 детей в Петербурге впервые выявили ВИЧ

В основном, дети заражались во время беременности матерей.

За 2019 год у 16-ти несовершеннолетних петербуржцев впервые выявили ВИЧ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина.

Как оказалось, 12 детей заразились от матери во время беременности, так как она отказывалась от лечения. Ещё двое малышей переняли болезнь при грудном вскармливании. Всего за год количество инфицированных детей сократилось до 378 человек (на 10 человек). Инфицирование в 98% случаев получают перинатально.

Всего в Петербурге по официальным данным около 40 тысяч человек с ВИЧ.

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