В России в 2019 году гречка подорожала на 45%

Больше всего цены выросли в Пермском крае – на 91%.

Средняя цена на гречневую крупу в России в 2019 году выросла почти в полтора раза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследования IT-компании "Эвотор".

В среднем по России, в декабре 2018 года гречка стоила 47,9 рубля за один килограмм. В декабре 2019 году цена выросла до уже 69,7 рубля. Больше всего цены выросли в Пермском крае – на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области – на 82%.

В некоторых регионах она, напротив, подешевела. В Еврейской автономной области (минус 12%), Чукотском АО (минус 8%), Ямало-Ненецком АО (минус 5%).

В Минсельхозе объяснили повышение цен на гречку.

Видео: YouTube/ AllasYummyFood, NastassjaCanCook