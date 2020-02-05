В 2019 году Турция сократила закупки газа у "Газпрома" на 40%

Соответствующими данными поделился "Интерфакс".

Стало известно, что Турция может уступить второе место на экспортном рынке российского "Газпрома". Страну могут "сместить" по показателям Италия и Австрия.

По данным журналистов "Интерфакса", за 2019-й год Турция снизила общий импорт газа на 10%. Кроме того, экспортные поставки газа от "Газпрома" на юг сократились на 40%. Причиной этому стал роста поставок из Азербайджана и закупки сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2".