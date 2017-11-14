В 2018 году Apple выпустит три новые модели айфона

разработчики Apple готовят к выпуску новые модели телефонов на базе iPhone X.

Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо рассказал о планах компании Apple выпустить три новых модели телефона, которые будут основываться на базе iPhone X. Купить технологические новинки пользователи смогут уже в 2018 году.

Смартфоны будут различаться размерами OLED-дисплея. Они будут иметь непривычные значения: от 5,8 до 6,5 дюймов. Также гаджеты будут оснащены камерой True Depth. Дизайн моделей практически будет идентичен десятке. Однако, для новинок предусмотрено изготовление усовершенствованных корпусов из нержавеющей стали.

Купить данную продукцию можно будет по цене от 649 до 749 долларов за единицу товара.

Видео: YouTube/Apple