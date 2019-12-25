В 12 районах Ленобласти отключат свет

Подачу электричества возобновят не позже 18:00.

В понедельник, 15 июня, жители 12 районов Ленобласти временно лишатся доступна к электроэнергии в связи с проведением ПАО "Ленэнерго" плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Свет будет отключен в следующих населённых пунктах:

Бокситогорский район (с 09.00 до 17.00) – Заголодно, Красная речка, Верховье, Григоркино, Карповское, Осиновка, Сара, Пакшеево, Дорогощи, Зубакино, Рудная Горка, Димитрово, Половное, Савино, Славково, Колбеки, Крестьянское хозяйство, Заречье, Носово;

Волосовский район (с 09.00 до 17.00) – Заполье, Озертицы, Лиможа, Захонье, Ронковицы.

Всеволожский район (с 10.00 до 17.00) – Поселок имени Свердлова, Порошкино, Романовка, Борисова Грива, Минулово, Хаппо-ое.

Выборгский район (с 09.00 до 17.00) – Рощино (улицы Боровая, Еловая аллея, Офицерская, Зеленая, Озерный переулок, Проточный переулок, Красная улица), Горьковское (частично улица Центральная), Глубокое (частично), Большой Бор (частично), Кузьминское (частично), Бородинкое (частично), Пальцево, Камышевка (частично).

Гатчинский район (с 09.00 до 18.00) – Вяхтелево (улица Заречная), Покровская (Павловское шоссе), Межно, Малая Ивановка, Старосиверская, Кизево, Вайялово, Пегелево, Войсковицы, Новые Черницы.

Кингисеппский район (с 09.00 до 17.00) – Раговицы, Дубки.

Ломоносовский район (с 09.30 до 18.00) – Виллози (дома №7-9, №12-14 и детский садик), Петровское, Пикколово, КП Форпост, Кавелахта, АО "Можайский", Разбегаево, Большое Коновалово, Малое Коновалово, Лопухинка.

Лужский район (с 09.00 до 17.00) – Владычкино, Непаи.

Приозерский район (с 10.00 до 17.00) – Севастьяново (частично), Богатыри (частично), Проточное, Яркое.

Сланцевский район (с 09.00 до 17.00) – Пелеши, Медвежек, Варвенка.

Тихвинский район (с 09.00 до 17.00) – Корвала, Шугозеро (улицы Южная, Лиственная, частично Пролетарская, Исполкомовская, Школьная, Набережная, Заводская.

Тосненский район (с 09.00 до 18.00) – Большая Кунесть, Дроздово, Горки, Шумба, Рамболово, Любань (улица Ленина, дома №42 и №36, частично улица Больничная.

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Фото: Pixabay