ВВС США показали запуск межконтинентальной баллистической ракеты

В интернете появилось видео от ВВС США, на котором показан запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

На официальном канале ВВС США базы Ванденберг штат Калифорния появилось видео тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Сообщается, что испытания прошли успешно. Ракета поразила намеченную цель. Все прошло в штатном режиме. Запуск был произведен с военной базы Вандерберг, недалеко от Санта - Барбары, в 5 часов 26 минут по местному времени 25 апреля.

Minuteman III исторически первая в мире ракета-носитель, несущая блок разделяющихся боеголовок (3 шт.). Каждая из боеголовок, установленная на нем способна самостоятельно наводиться на индивидуальную цель. Minuteman III - прямой потомок первых в мире твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет. Ракеты "Minuteman-III" размещаются в шахтных пусковых установках в 30-секундной готовности к пуску. Старт осуществляется непосредственно из шахты после выхода на рабочий режим РДТТ первой ступени.

Видео: 30th Space Wing, Vandenberg AFB