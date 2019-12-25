ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п.

Ставка будет доступна клиентам с 5 августа.

ВТБ снизил ставки по своей рыночной ипотеке на два процентных пункта. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сслужбы кредитной, банковской организации. Известно, что теперь минимальная ставка составляет 23,3 процента годовых. Решение вступает в силу с 5 августа.

Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов): от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках; от 23,9% годовых - на индивидуальное жилищное строительство. пресс-служба банка

Эксперты из ВТБ считают, что до конца 2025 года основным драйвером для внутреннего ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой. Они позволят обеспечить значительную часть новых выдач банками клиентам. По оценке аналитиков ВТБ, за текущий год отечественные банки выдадут около 4,04 триллиона рублей ипотечных кредитов. Ранее банк прогнозировал выдачи на уровне 3,8 триллиона рублей.

ВТБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год.

Фото: www.vtb.ru