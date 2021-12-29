Суверенный фонд Катара приобрел долю в проекте ЗСД

Стоимость строительства ЗСД в Петербурге составила более 200 млрд рублей.

Инвесторы Катара купили долю в проекте платной магистрали ЗСД в Петербурге. После завершения сделки катарский фонд Qatar Investment Authority будет владеть 24,99 % доли в ООО "Холдинг МСС".

По данным "Коммерсантъ", ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" принадлежит 49 % доли, ООО "Дефенсум-Инвест" – 22,09 % и кипрской компании Blognot Limited – 3,92%. Свою долю в проекте сократила Blognot Limited: до сделки она составляла 28,91 %.

Стоимость строительства ЗСД в Петербурге составила более 200 млрд рублей.

Ранее стало известно, что трафик на ЗСД вырос на 17% в 2021 году.

Фото: Piter.tv