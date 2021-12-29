Трафик на ЗСД вырос на 17% в 2021 году

Самыми загруженными днями на ЗСД были пятницы.

В 2021 году поток транспорта на ЗСД Петербурга превысил показатели 2020 года на 17%. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Также трафик 2021 года превысил показатели и 2019 года на 10%. Суммарный пробег транспорта по ЗСД за прошедший год составил восемь расстояний от Земли до Солнца. Средняя длина поездки составляла не более 11 километров. Чаще всего автомобилисты проезжали пункт взимания платы недалеко от развязки с Благодатной улицей (более 12,3 млн машин).

Самыми загруженными днями на ЗСД были пятницы. Суточный рекорд обновился 10 сентября, когда на ЗСД зафиксировали 398,5 тысяч транзакций.

Напоминаем, что транспондер на ЗСД подорожает с 18 января.

Фото: Piter.tv