В Невском районе собираются построить еще одно общежитие для студентов ВШЭ

Новое здание появится рядом с уже существующим общежитием.

В Петербурге собираются построить новое общежитие для студентов Высшей школы экономики. Объект может появиться на улице Крупской в Невском районе, дом 3. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Конкурс был объявлен в конце июля. За работы готовы заплатить 905,9 млн рублей. Здание будет рассчитано на 600 человек. Его площадь составит почти 16 тыс. кв. метров. Отметим, что по указанному адресу уже есть общежитие ВШЭ, но его вместимость составляет всего 92 места.

Подрядчик должен будет приступить к работам в августе, а завершить к июлю 2024 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что студенты ВШЭ создают виртуальный музей дизайна.

Фото: НИУ ВШЭ СПб