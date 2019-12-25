ВШЭ назвала решения российский властей с наибольшим влиянием на граждан

Четыре принятых в 2020 году решения могут долгое время влиять на социальную политику в стране.

В 2020 году власти России приняли четыре решения, которые в перспективе могут долгое время влиять на социальную политику в стране. Так считают авторы доклада ВШЭ "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения".

Наиболее влиятельными для общества решениями стали изменения в налогообложение с введением повышенной ставки для людей с высокими доходами и введение налога на процентные доходы по депозитам. Также к важным решением относятся проработка "цифрового рубля" и создание единого реестра населения России. Последним важным событием прошлого года для общества эксперты назвали новый способ определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Одной из знаковых реакций населения на карантинные ограничения стал рост спроса на наличные деньги. Это совпало с анонсированием / началом обсуждения введения "цифрового рубля" — дополнительной формы национальной валюты, которая должна совместить преимущества наличной и безналичной форм Из доклада ВШЭ

Также в докладе предоставлены данные о страхах населения. Так наибольшие опасения у граждан вызывает потеря работы (37% опрошенных сказали об этом), невыплата денег (21%), сокращение размера заработков (14%). Около 40% опрошенных получили помощ от государства в том или ином виде. Около 65% позитивно оценили действия властей во время кризиса.

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