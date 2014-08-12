Кабмин утвердил стратегию реализации семейной и демографической политики

Михаил Мишустин рассказал о работе по повышению рождаемости в стране.

Российское правительство утвердило Стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года, которая будет нацелена на повышение рождаемости и совершенствование помощи родителям. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального кабинета министров от 24 марта сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил своим заместителям, что речь идет о поддержке многодетных семей на период до 2036 года. Решение комплекса задач позволит властям добиться того, чтобы в России появлялось как можно больше малышей, а по всей территории государства формировались комфортные условия для родителей и детей для роста и развития. Михаил Мишустин подчеркнул, что важным направлением в документе является совершенствование помощи для матерей и отцов, в том числе и будущим.

Она должна оказываться во всех жизненных ситуациях. В том числе будем расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать их жилищные условия. Михаил Мишустин, премьер-министр России

В рамках стратегии продолжится повышение качества и доступности медицинской помощи. Акцент правительства будет делаться на укрепление системы охраны материнства и детства, а также профилактику заболеваний, особенно тех, что могут сказаться на репродуктивном здоровье человека. В документе заявлено 13 показателей. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что в них входят ожидаемая продолжительность жизни, а также суммарный коэффициент рождаемости.

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Фото и видео: Правительство России