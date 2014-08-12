Кабмин проверит эффективность субсидий на Байкале с помощью видеонаблюдения

Видеонаблюдение как обязательное средство контроля будет введено федеральным правительством России для проверки эффективности использования выделенных государственных субсидий на строительство очистных сооружений на озере Байкал. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального кабинета министров от 24 марта сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил своим заместителям, что подписал документ, в котором четко определяются критерии и порядок выплат, необходимых на модернизацию и строительство очистных сооружений в регионе. На данные нужды власти зарезервировали свыше 9,5 миллиардов рублей. По преимуществу эти денежные средства получат Иркутская область и Бурятия.
Среди прочего в правилах предусмотрено подключение видеонаблюдения, которое на подобных объектах должно осуществляться круглосуточно и транслироваться в интернет. Это будет способствовать усилению эффективности использования предоставляемых субсидий.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Михаил Мишустин добавил, что важно обеспечить строгий контроль за ходом работ на Байкале, так как они могут фактически повлиять на состояние заповедных территорий, а также на экологическую обстановку. При этом в правительстве видят важность задачи по формированию комфортной инфраструктуры для туристов и инвесторов.
При создании современной безопасной инфраструктуры на Байкале важно строго придерживаться принципа "ноль загрязнения" - полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Правительство утвердило положение о едином морском операторе северного завоза.
Фото и видео: Правительство России
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