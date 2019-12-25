Петербург оказался в топе-10 российских регионов по доходам населения

Соотношение доходов горожан к стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,15.

Северная столица вошла в десятку российских городов по доходам населения, заняв 6-ое место в соответствующем рейтинге РИА Новости.

Так, соотношение доходов горожан к стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,15. В среднем за 2023 год показатель доходов петербуржцев вырос на 7% и составил 71,1 тыс. рублей на человека в месяц.

На результатам II квартала в топе регионов с наибольшим доходом населения оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Москва заняла 5-ое место, а Ленобласть заняла 41-ую позицию. В самом конце расположились Ингушетия и Тыва.

В общей сложности доходы населения граждан РФ выросли на 5%, до 47,8 тыс. рублей в месяц. Соотношение доходов к стоимости потребительского набора колеблется от 1,15 до 5,9 в зависимости от региона.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не вошёл в список самых счастливых российских регионов.

Фото: Piter.TV