ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области

Игорь Кимаковский напомнил об успешном продвижении ВС РФ в ДНР.

Менее трех километров остается российским военнослужащим для того, чтобы дойти до территории Днепропетровской области. Соответствующее заявление сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Эксперт в эфире "Соловьев Live". Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущего программы о том, какое расстояния нужно еще пройти нашим бойцам, чтобы попасть в Днепропетровскую область.

Уже на некоторых участках менее трех километров… Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидова и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Кимаковский заявил, что ВСУ в Красноармейске могут попасть в "мешок".

Фото и видео: Вконтакте \СОЛОВЬЁВ LIVE