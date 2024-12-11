Игорь Кимаковский раскрыл планы военнослужащих по захвату контроля над рядом территорий ВСУ в ходе СВО.

Вооруженные силы Украины стараются сдержать продвижение российских войск к северному направлению от населенного пункта Селидово в Донецкой народной республике для того, чтобы не допустить охвата Красноармейска с западной части. Соответствующее заявление сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Эксперт в эфире "Соловьев Live".

У нас же идет еще охват со стороны Мирнограда. <…> Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Большой Новоселке. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Гость эфира отметил, что на территории Великой Новоселке киевский режим обрек собственную группировку ВСУ на гибель. По его информации, после сражений у населенного пункта фактически перестала существовать одна из бригад противника.

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте \СОЛОВЬЁВ LIVE