Вооруженные силы России уничтожили более 350 украинских националистов за последние сутки. Соответствующую информацию предоставил на регулярном утреннем брифинге от 10 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Чиновник рассказал о работе артиллерии и ракетных подразделений РФ в рамках специальной военной операции. Специалисты ликвидировали 62 пункта управления и 138 огневых позиций противника.
Поражено 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 350 националистов, семь единиц бронетехники.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Также артиллерия и ракетные войска ударили по двум установкам реактивных систем залпового огня "Град", пяти средствам полевой артиллерии и минометам, 16 автомобилям, 11 украинским складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане.
Фото и видео: Минобороны России
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