Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии и ракетных войск РФ.

Вооруженные силы России уничтожили более 350 украинских националистов за последние сутки. Соответствующую информацию предоставил на регулярном утреннем брифинге от 10 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Чиновник рассказал о работе артиллерии и ракетных подразделений РФ в рамках специальной военной операции. Специалисты ликвидировали 62 пункта управления и 138 огневых позиций противника.

Поражено 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 350 националистов, семь единиц бронетехники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также артиллерия и ракетные войска ударили по двум установкам реактивных систем залпового огня "Град", пяти средствам полевой артиллерии и минометам, 16 автомобилям, 11 украинским складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане.

Фото и видео: Минобороны России