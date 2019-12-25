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ВС РФ освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
Сегодня, 14:47
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ВС РФ освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР

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Задачи реализованы "Югом" и "Центром" в ходе СВО.

Российские Вооруженные силы освободили из-под контроля киевского режима населенные пункты Зеленое Поле и Дачное, расположенные на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что 14 февраля 2025 года задачи выполнены в результате активных наступательных действий подразделениями "Южной"  и "Центральной" группировок сил. Известно, что штурмовые подразделения продолжили активное продвижение вглубь обороны противника.

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Фото: Минобороны России

Теги: дачное, днр, зеленое поле, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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