ВС РФ и проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях

Игорь Конашенков сообщил о выполнении задач первого этапа спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Соответствующее заявление в рамках вечернего регулярного брифинга от 30 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт уточнил, что говорит о плановых мероприятиях. Он затронул задачи, которые ставились перед военнослужащими на первом этапе проведения специальной военной операции на территориях Украины и Донбасса.

Планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков уточнил, что у России был план сковать Вооруженные силы Украины на поле боя и без штурма городов. Руководством ставилась задача по избежанию потерь среди гражданского населения, а также нанесению вооруженным формированиям Киева поражение, которое не дало бы им использовать силу на главном направлении действий ВС РФ.

В МО РФ: Украина использовала синагогу в Умани как пункт сбора националистов.

Фото и видео: Минобороны России