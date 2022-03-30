В МО РФ: Украина использовала синагогу в Умани как пункт сбора националистов

Игорь Конашенков рассказал об операции националистов Украины в синагоге Умани.

В российском министерстве по обороне заявили, что Украина использовала синагогу в городе Умани как пункт сбора националистических вооруженных формирований. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 30 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, дом 1. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В МО РФ распространили фотографии, сделанные 21 марта - на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете с обвинениями в адрес РФ. Игорь Конашенков подчеркнул, что на снимках зафиксировано националистическое формирование Украины, находящееся на территории синагоги в виде двух колонн. Сначала неонацисты загрузили оружие и боеприпасы, хранившиеся в религиозном здании в кузова самосвалов, после чего замаскировали их под мешки со строительным мусором.

МО заявило об уничтожении ВС РФ украинского штаба спецопераций в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России