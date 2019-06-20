ВС РФ "Калибрами" уничтожили три тяговые электроподстанции

Игорь Конашенков рассказал о работе Ракетных войск в рамках спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов на территории Украины. Миссии выполнялись в населенных пунктах Фастов, Красноселка и Полонное с использованием высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 29 апреля. Также в течение ночи ракетные войска ликвидировали 13 военных объектов Украины.

Напомним, что с начала проведения специальной военной операции на Украине военные России ликвидировали 142 боевых самолета противника, 634 дрона ВСУ, 2 638 танков и бронемашин, 304 установки реактивных систем залпового огня.

Конашенков: ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 408 целей.

Фото и видео: Минобороны России