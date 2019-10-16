VR-концерт группы "Мумий Тролль"

Выступление посвящено 20-летнему юбилею альбома "Точно Ртуть Алоэ".

В пятницу, 16 октября, группа "Мумий Тролль" отпразднует 37-й день рождения в виртуальном пространстве. В этот день состоится концерт, посвященный 20-летнему юбилею альбома "Точно Ртуть Алоэ". Тысячи поклонников смогут услышать все песни культовой пластинки "Мумий Тролля" в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты как с помощью VR-очков, так и через экраны смартфонов, ноутбуков, домашних телевизоров.

Посмотреть концерт можно будет на платформе Lookport. Начало в 20:00.

После концерта состоится премьера независимого трибьют-альбома "Карнавала.Нет. XX лет", в котором приняли участие 16 ведущих молодых музыкантов и групп из России, Беларуси и Украины.

Фото: пресс-служба мероприятия