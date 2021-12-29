Сумья Сваминатан рассказала о появлении новых штаммов ковида в будущем.

ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 в мире не закончилась. Такое заявление сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Эксперт выступила перед телеканалом SABC во время посещения ЮАР. Ученый подчеркнула, что в мире и дальше будут появляться новые варианты коронавирусной инфекции.

Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии. Сумья Сваминатан, представитель ВОЗ

Напомним, что Сумья Сваминатан входит в официальную делегацию ВОЗ во главе с генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Специалисты 10 февраля посетили в Кейптауне лабораторию местной медицинской компании Afrigen Biologics. Предприятие первое на территории Африки создала вакцину от коронавируса. Основой препарата стала новейшая технология матричных РНК (mRNA). Клинические испытания начнутся в конце 2022 года.

Гинцбург: регистрация ВОЗ вакцины "Спутник V" неизбежна.

Фото: WHO

