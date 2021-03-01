ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом

Глава ВОЗ отметил, что многие страны начали ослаблять запретительные меры, поэтому повышение числа инфицированных "было разочаровывающим, но не неожиданным".

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе выросло впервые за семь недель. Об этом Reuters заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Если страны полагаются только на вакцины, они делают ошибку. Меры общественного здоровья — все еще основа борьбы с пандемией. Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Глава ВОЗ отметил, что многие страны начали ослаблять запретительные меры, поэтому повышение числа инфицированных "было разочаровывающим, но не неожиданным".

Также Тедрос Аданом Гебрейесус назвал еще одну ошибку: в первую очередь прививку делают молодым и здоровым людям, а не старикам.

В ВОЗ заявили, что антитела к COVID-19 есть у менее 10% населения мира.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)